Ankaragücü stat sorununu çözdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki iç saha maçlarını Afyonkarahisar'da oynayacak.

Başkent temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapımı devam eden Eryaman Stadyumu'nun yeni sezon başına yetişememesi ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkım ihalesinin yapılmasından dolayı Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonspor ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonucu Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ilk yarısının bitimine kadar ev sahibi olduğumuz karşılaşmaları Afyon Zafer Stadyumu'nda oynayacağız."