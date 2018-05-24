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Ankaragücü transfere hazırlanıyor

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Belirlediğimiz 20 futbolculuk bir liste var. Transfer yasağımız kalktıktan sonra bu isimlerle görüşmelere başlayacağız" dedi

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:17
Ankaragücü transfere hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, transfer listesini hazırladıklarını ancak yasağın kalkmasını beklediklerini söyledi.

Yiğiner, yaptığı açıklamada, şu an için transfer yasaklarının devam ettiğini ancak yönetim kurulu üyeleri olarak bu konuda sürekli çalışma halinde olduklarını altını çizerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Makina Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu Başkanı Ahmet Taşkın'ın yardım sözü var. Onlar geldikten sonra önümüzü daha net göreceğiz." diye konuştu.

Yeniden Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceklerini hatırlatan Yiğiner, "Ankara'mızı yeniden Süper Lig seviyesinde temsil edeceğiz. Ankaragücü'nün yeri her zaman en üst ligdir. Taraftar, futbolcu, teknik ekip ve yönetim olarak bunu sonuna kadar hak ettik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e çıkarken birçok sorunla uğraştıklarını ve çok zorlu yollardan geçtiklerini dile getiren Yiğiner, şunları kaydetti: "Lig başında yaşadığımız sıkıntılar, herkesin malumu. Gerçekten sıkıntılı günler geçirdik. Bu süreci şampiyonlukla taçlandırdığımız için çok gururluyuz. Bu dönemde bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Şimde önümüzde yine zorlu bir süreç var. Süper Lig'de mücadele edecek takımı oluşturmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. İnşallah transfer yasağımızı en kısa sürede kaldıracağız ve Süper Lig'de Ankara'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Belirlediğimiz 20 futbolculuk bir liste var. Transfer yasağımız kalktıktan sonra bu isimlerle görüşmelere başlayacağız."

AA

Son Güncelleme: 24.05.2018 15:27
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMKE AnkaragücüMehmet YiğinerMakina Kimya Endüstrisi Kurumu Başkanı Ahmet TaşkınFutbolAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
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