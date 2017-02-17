Anlaşma tamam sezonu sonu yolcu

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonu için Japon kulübü Vissel Kobe ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Devre arasında Podolski için transfer teklifinde bulunan Kobe, sonuç alamamıştı. Galatasaray Kulübü, 7 milyon Euro'dan aşağı Podolski'yi bırakmayacaklarını iletmişti. Japon ekibinin Podolski ısrarı devam etti ve yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısı çalındı.



Bu kez sezon sonu Alman yıldızı kadrosuna katmak isteyen Kobe ile Galatasaray'ın görüşmeleri olumlu ilerliyor. Sarı-kırmızılı kulübe yaklaşık 3 milyon Euro öneren Japon temsilcisinin bu teklifine Galatasaray sıcak bakıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtilirken, pürüzlerin giderilmesi durumunda Podolski'nin önümüzdeki sezondan itibaren kariyerini Japonya'da sürdürmesi bekleniyor. Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, Vissel Kobe ile görüşmelerde mesafe kaydedildiğini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.