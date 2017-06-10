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Antalya 30 Haziran'da toplanacak

Antalyaspor'un kamp programı belli oldu!

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Antalya 30 Haziran'da toplanacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un kamp programı açıklandı. Kırmızı-beyazlılar 30 Haziran Cuma Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde toplanacak.

1 Temmuz Cumartesi Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrollerine girecek olan Akdeniz ekibi, 2 Temmuz Pazar günü 15.40 uçağıyla Ankara’ya gidecek ve Ankara’dan takım otobüsüyle Bolu Gerede Doruk Kaya Otel'e geçecek. 2-16 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da kamp yapacak olan Antalyaspor, ikinci kamp dönemi için 18 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak ve 19 Temmuz günü Salzburg'a gidecek. 30 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarına devam edecek.
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FutbolAntalyasporKamp Programı
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