Antalya Bolu'da start aldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor , yeni sezon hazırlık çalışması için Bolu 'nun Gerede ilçesinde 13 gün sürecek kamp ına başladı. Yeni sezon hazırlıkları için dün akşam saatlerinde Gerede'de bir otelde kampa giren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde sabah antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma çalışmasının ardından kampta bulunan 29 futbol cu ve teknik heyet, otelin arka kısmında bulunan göletin çevresinde koşu yaptı. Takımın yeni transferleri Jeremy Menez, Aydın Karabulut, Maicon Marques ve Musa Nizam da çalışmalara katıldı. İlk etap kampında yıldız futbolcu Lionel Messi'nin düğününe katılan Samuel Eto'o ile ülkesinin milli takımında olan Ondrej Celustka ve Ruud Jorge Boffin yer almadı.

"Hedefimiz geçen sezonki istikrarı devam ettirmek"

Antrenman öncesinde kampla ilgili basın mensuplarına bilgi veren teknik direktör Rıza Çalımbay, "İki haftalık kampı hazırlık maçı oynayarak tamamlayacağız. Fizik kondisyon ağırlıklı bir ilk etap kampı geçireceğiz. Avusturya'daki ikinci etap kampında üç hazırlık maçı oynayacağız." diye konuştu. "İyi bir kamp dönemi geçirerek lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diyen Çalımbay, şunları kaydetti: "Tüm takımlar yeni transferlerle güçlü bir şekilde hazırlanıyorlar. Bizim de bu çalışmaları mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yeni sezonda da hedefimiz geçen sezonki istikrarı devam ettirmek. Transferlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. İki oyuncu daha alarak transferi kapatacağız."