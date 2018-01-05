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Antalya'da çalışmalar başladı

Fenerbahçe'de izinli olan Giuliano, De Souza, Isla ile rehabilitasyon antrenmanı yapan Mehmet Ekici, İsmail Köybaşı, Dirar ve Janssen çalışmaya katılmadı

05 Ocak 2018 Cuma 12:28
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Antalya'da çalışmalar başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. Koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular minyatür kale ve dar alanda çift kale maç yaptı. İzinli olan Giuliano de Paula, Josef de Souza ve Mauricio Isla kampa akşam saatlerinde katılacak. Kontrol ve rehabilitasyon antrenmanı yapan Mehmet Ekici, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar ve Vincent Janssen de çalışmada yer almadı.

Kampa dahil edilen altyapıdan Serhat Kot, Ahmet Oytun Özdoğan, Tarık Çetin ve Batuhan Yılmaz da takımla çalıştı.

Fenerbahçe, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar çalışmalarını Belek'te sürdürecek. Sarı-lacivertliler, kampın son gününde Arnavutluk'un Kukesi takımıyla hazırlık maçı yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFenerbahçeFutbolSüper Lig
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