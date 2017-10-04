"Antalya'da problem saha dışındaydı"

Süper Lig ekibi Antalyaspor'la iki hafta önce yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekipte geçen sezonki huzur ortamının bu sene kaybolduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada, geçen sezon lig 5'incisi yaptığı Antalyaspor'la bu sezon 5. haftada yollarının ayrılmasını değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun 6'ncı haftasında Antalyaspor 2 puandayken göreve geldiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Ekibimle riske girdik ve Antalyaspor'u çok iyi yerlere getirdik. Mükemmel bir sezon geçirdik ve Avrupa kupalarını kıl payı kaçırdık. Geçen sezon huzurlu çalışmıştık ama bu sene Antalyaspor'da huzur yoktu. Yaptığımız transferlerin geç gelmesi, sakat oyuncuların fazlalığı, zaman zaman fikir ayrılığına düşmemiz... Bunların hepsi bir araya gelince ortaya böyle bir sorun çıktı ve ayrılık gerçekleşti. Bütün amacımız Antalyaspor'u geçen sezondan daha iyi yerlere getirmekti. Geçen sezon 5'inci olduk bu sezon daha üstleri düşünüyorduk. Böyle bir fikir ayrılığı, uyuşmazlık olunca, ileriyi göremeyince ayrılık oldu."

Antalyaspor'dan kendi isteğiyle ayrılmadığını vurgulayan 54 yaşındaki teknik adam, "Huzursuz bir ortam varsa, ileriyi göremezsiniz. Antalyaspor'dan isteyerek ayrılmadım, o takımı çok daha iyi yapacağıma yürekten inanıyordum. Zaman lazımdı ama zamanı bulamadık. Yönetimden beklediğim, geçen sezon olduğu gibi yanımda olmalarıydı. Sonuçta konuşarak iyi bir şekilde ayrıldık, kimseye bir kırgınlığım yok. Muhteşem bir taraftarımız vardı. Yönetim geçen sezonki gibi değildi, ayrılanlar oldu. Zarar olunca, ayrıldık." ifadelerini kullandı.

"Esas problem saha dışındaydı"

Rıza Çalımbay, asıl sıkıntıyı saha dışında yaşadıklarını dile getirdi. Antalyaspor'un kaptanı Samuel Eto'o'nun yeni transfer Samir Nasri'ye verilen ücreti sorun ettiği iddilarına da cevap veren Çalımbay, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu tür sıkıntılar vardı ama bunu açıklayacak yönetim kuruludur. Hiçbir zaman o arkadaşların sıkıntılarını gündeme getirmedim. Ayrılırken bile bir şey söylemedim. Bunun bütün zararını biz yaşadık saha içinde. Esas problem sahanın dışındaydı. Bu sıkıntılar da malesef zaman zaman sahaya yansıdı. Başkan iyi bir insan ve iyi şeyler yapmak için uğraşıyor. Camia da çok iyi. Belediye de her yönden destek veriyor ve her şey çok iyiydi ama olmadı."

"Daha da hırslandım"

Çalımbay, Antalyaspor'dan ayrılmasının kendisini daha da hırslandırdığını belirtti. Kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra teklifler aldığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Antalyaspor'u bırakır bırakmaz başka takıma gitmek yanlış olabilir. Biraz beklemek istiyorum. Gelen tekliflere teşekkür ediyorum. Para pul önemli değil, benim için huzurlu çalışma ortamı yeterlidir. Takımları iyi yere getirip ayrılmak zorunda kalıyoruz. Bu bizden kaynaklanmıyor. Ben ne Mersin İdmanyurdu, ne Kasımpaşa ne de Antalyaspor'dan isteyerek ayrıldım. Mersin İdmanyurdu'ndan ayrılmasaydım belki hala Süper Lig'deydi. Kasımpaşa bana 15'inci ol dedi ben 7'nci oldum. Avrupa kupalarına gitmeyi hakem hatalarıyla kaçırdık. Bu sene de rahatlıkla anlaşabileceğimiz konular nedeniyle ayrılık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancı hocanın milli takım çalıştırmasına üzülüyorum"

Rıza Çalımbay, A Milli Futbol Takımı'nı yabancı bir teknik adamın çalıştırmasına üzüldüğünü aktardı. Mircea Lucescu'nun çok başarılı bir çalıştırıcı olduğunu da vurgulayan Çalımbay, "Yabancı hocanın milli takım çalıştırmasına üzülüyorum. Antalyaspor'a giderken tek şart koydum, milli takımdan teklif gelirsen beni bırakın dedim. Milli takımların bütün seviyelerinde futbol oynadım. Yabancı hocalarımızı çok seviyorum ama onlar bizim hissettiğimiz milli duyguyu yaşayamaz. Milli duygu bambaşka bir şey. Oynarken gözlerimizden yaş akardı. Orası çok farklı bir yer. Yabancı-yerli arasındaki tek fark bu. Yoksa Lucescu çok kıymetli ve mükemmel işler yapmış bir teknik adam." şeklinde konuştu.

Süper Lig'deki yabancı futbolcu kuralıyla ilgili teknik adamlara danışılmamasını da eleştiren Çalımbay, "Böyle bir karar verildiğinde, teknik direktörleri toplayıp iki gün toplantı yapıp bizlerin de görüşleri alınsa iyi olurdu. Yabancı futbolcu transferlerinde kriterler olmalı. Türkiye, hemen hemen her futbolcunun gelmek istediği bir ülke. Bu sezon, son yılların en çok transfer gerçekleştirilen sezonu oldu. Bunun kıymetini bilmemiz lazım." diyerek sözlerini tamamladı.