Antalya'da sahalar doldu

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya'da şu anda kamp yapan takımların, şimdiden bir sonraki yılın rezervasyonunu yaptırdığını bildirdi.

Yaşacan, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor turizminin Türkiye'ye gelirinin çok iyi olduğuna işaret etti. Antalya bölgesinde bin 500 kampın bulunduğunu anlatan Yaşacan, şöyle konuştu: "Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen futbol takımları Antalya'da kamp yapıyor. Şu anda kamp yapan takımlar, şimdiden bir sonraki yılın rezervasyonunu yaptırıyor. Başka ülkelere giden takımlar gittikleri yerlerden memnun kalmadılar. Bu takımlar da şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Hiçbir sahamızda yer yok. Bu durum önümüzdeki sene için çok daha bereketli olacağını gösteriyor. Gelmeyen ülkelerin takımları da rezervasyon yapmaya başladı. Elimizdeki tesis sayılarımız yeterli. Sayın Cumhurbaşkanımız spor turizmine çok önem veriyor. Spor turizmi Türkiye'nin tanıtımı demektir. Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğuna işarettir."