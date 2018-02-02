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Antalya, Doukara ile imzaladı

Antalyaspor, Souleymane Doukara için imza töreni düzenledi

02 Şubat 2018 Cuma 14:27
Antalya, Doukara ile imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Osmanlıspor'dan 2,5 yıllığına renklerine bağladığı Souleymane Doukara için imza töreni düzenledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törende konuşan kırmızı-beyazlıların yeni transferi Fransız forvet Doukara, Antalya'ya gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Önemli oyuncuların oynadığı bir kulübe geldiğini vurgulayan Doukara, "Çok büyük hedef ve hırsları olan bir takıma geldim, takımıma güveniyorum. Çok iyi oyunculara sahip bir takımız. Önümüzdeki 15 maçta kazanabileceğimiz en çok puanı alıp, Antalyaspor'u ligde hak ettiği sıralamada en iyi yere gelmesini diliyorum." dedi. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı da ara transfer döneminde kadroya kattığı ikinci oyuncunun Souleymane Doukara olduğunu belirtti. Hakan Özmert'i de transfer ettiklerini hatırlatan Arıcı, Doukara'nın 26 yaşında, en verimli çağında olduğunu kaydetti. Oyuncunun her iki kanatta ve forvette oynayabildiğini anlatan Arıcı, "Sağ ayağını da kullanıyor. İngiltere Premier Lig ve İtalya'da Serie A'da oynadı. Sezon başında Osmanlıspor'a transfer olmuştu. Osmanlıspor'da 19 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Kulübümüze çok verimli olacağını düşünüyoruz. Hamza hocamızın önerisiyle kendisini transfer ettik. Kendisine, kulübümüze hoş geldin diyor, yolunun açık olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Atılan imzaların ardından Arıcı ile Doukara, gazetecilere poz verdi.

AA

Son Güncelleme: 02.02.2018 14:37
Anahtar Kelimeler:
TransferSüper LigSouleymane Doukaraİmza TöreniFutbolCumhur ArıcıAntalyaspor
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