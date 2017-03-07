Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Antalya Galatasaray'ı unuttu

Hazırlıklara başlayan Antalyaspor'un antrenmanına ailevi sorunları nedeniyle ülkesinde olan Ramon Motta ve Galatasaray maçında sakatlanan Diego katılmadı

Bu haber kez okundu.

Antalya Galatasaray'ı unuttu

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 12 Mart Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, koşu ile start aldı. İdman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasının ardından, yarım sahada çift kale maçla tamamlandı. Çift kale maçı, Eto'o'nun da yer aldığı beyaz takım 6-3 kazandı. Eto'o'yu attığı gollerin sonrasında arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Teknik direktör Çalımbay'ın oldukça moralsiz olduğu gözlenen antrenmanda sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray maçında forma giyen futbolcular ise koşu yaptı. İdmanda ailevi sorunları nedeniyle ülkesinde olan Ramon Motta ve Galatasaray maçında sakatlanan Diego yer almadı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolAntalyasporAntrenman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100