Antalya Galatasaray'ı unuttu

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 12 Mart Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, koşu ile start aldı. İdman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasının ardından, yarım sahada çift kale maçla tamamlandı. Çift kale maçı, Eto'o'nun da yer aldığı beyaz takım 6-3 kazandı. Eto'o'yu attığı gollerin sonrasında arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Teknik direktör Çalımbay'ın oldukça moralsiz olduğu gözlenen antrenmanda sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray maçında forma giyen futbolcular ise koşu yaptı. İdmanda ailevi sorunları nedeniyle ülkesinde olan Ramon Motta ve Galatasaray maçında sakatlanan Diego yer almadı.