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Antalya, Hollanda'da çalışıyor

Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam etti

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:30
Antalya, Hollanda'da çalışıyor

Yeni sezona Hollanda'da hazırlanan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda kampında üçüncü günü geride bırakan Antalyasporlu futbolcular, Oosterbeek'te teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından bireysel hücum, savunma çalışması gerçekleştirdi.

Çeşitli oyun provaları, taktik ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kırmızı-beyazlıların Hollanda kampı 26 Temmuz'da sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalyasporFutbolHollanda KampSpor Toto Süper LigSüper Lig
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