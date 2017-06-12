Antalya kadrosunu güçlendiriyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Aydın Karabulut'u renklerine bağladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, ilk imza törenini Aydın Karabulut'la yaptıklarını söyledi. Aydın ile iki yıllığına anlaştıklarını açıklayan Öztürk, oyuncunun oyun yapısının takımlarıyla örtüştüğünü ifade etti. Aydın Karabulut'un Antalyaspor'a büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirten Öztürk, "Kendisi, Jeremy Menez transferinin de ne kadar isabetli ve doğru bir transfer olduğunu aktardı. Güçlü bir Antalyaspor oluşuyor." dedi.



Orta saha oyuncusu Aydın Karabulut da Antalyaspor'a transferini kendisi açısından şans olarak nitelendirdi. Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynamak istediklerini dile getiren Aydın, "Antalyaspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Türkiye'de şu anda daha iyi bir yer yok. Türkiye'ye 17 yaşında geldim. Almanya'da doğup, büyümemin dezavantajları olabilir. Çok takım değiştirmem, iyi olmamdan kaynaklanıyor. Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a gelerek kademe atlamış oluyorum. Antalyaspor, kulüp, idare, futbolcu açısından çok iyi bir noktada. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım var." diye konuştu. Konuşmaların ardından Karabulut, kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.