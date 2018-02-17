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Antalya, Kayseri'yi eli boş gönderdi

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u 2-1 yendi

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:29
Antalya, Kayseri'yi eli boş gönderdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u 2-1 yendi.

3. dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Sakıb Aytaç'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada Atila Turan'ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, Ferhat Kaplan topu kornere gönderdi.

13. dakikada Badji'nin yaptığı hatayla topla buluşan Deniz Kadah, ceza sahasına girip, şutunu çekti. Kaleci Lung'dan dönen topu Şamil Çinaz uzaklaştırdı.

19. dakikada sol kanattan ilerleyen Emre Güral'ın ortasında, arka direkte topla buluşan Doukara'nın yaptığı vuruşta, kaleci Lung iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Celustka, sağ çaprazdan şut çekti. Kaleci Lung'un çıkardığı topu, savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Nazım Sangare, ceza sahası içine girip sağ çaprazdan kaleye şut çekti. Kaleci Lung'un uzaklaştırmak istediği ancak kısa düşen topu takip eden Emre Güral, altıpas içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

71. dakikada sağ kanattan Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında topla buluşan Charles, altıpas içine hareketlenen Deniz Kadah'a pas verdi. Deniz Kadah'ın şutunda top, yan ağlarda kaldı.

80. dakikada konuk ekip, eşitliği yakaladı. Şamil Çinaz'ın kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

88. dakikada ceza sahası içine gönderilen ve Doukara'nın göğsüyle indirdiği topu kontrol eden Jevtovic, Doukara'ya pas verdi. Doukara, ceza alanı içinde sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Antalyaspor'un eski oyuncusu Muhammet Tanju Çetinkaya için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalyasporFutbolKayserisporSporSpor Toto Süper Lig
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