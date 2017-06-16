Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Antalya, Maicon ile anlaştı

Antalyaspor, Lokomotif Moskova’da forma giyen Maicon ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Bu haber kez okundu.

Antalya, Maicon ile anlaştı

Antalyaspor, Lokomotif Moskova’da forma giyen Maicon ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Antalyaspor, yeni sezona iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Galatasaray’dan Salih Dursun’un yanı sıra Jeremy Menez ve Aydın Karabulut’u kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Rusya’nın Lokomotif Moskova takımında forma giyen 27 yaşındaki Maicon ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat ve forvet oyuncusu Maicon, geçtiğimiz sezon Rusya Ligi’nde 24 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Takımı adına 4 kez de Rusya Kupası mücadelesine çıkan oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun birkaç güne kadar Antalya’ya gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolAntalyasporMaiconTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100