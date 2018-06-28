Antalya, sol bek ve forvet alacak

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yeni sezondaki hedeflerinin ligi orta sıralarda bitirmek olduğunu bildirdi.

Arıcı, yaptığı açıklamada, geçen sezon son haftaya kadar düşme tehlikesi yaşadıklarını, ancak ligi mutlu bir şekilde bitirmeyi başardıklarını söyledi. Kulübün içinde bulunduğu mali problemler ve takımın ligdeki durumu nedeniyle sıkıntılı bir sezonu arkalarında bıraktıklarını dile getiren Arıcı, "Şahsi düşüncem, bu sene geleceğe yatırım yapan ve ligi orta sıralarda bitiren bir Antalyaspor olacak. Uzun vadeli düşünmek lazım. Kısa vadeli düşündüğünüz zaman hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. O yüzden bu sene hedefimiz orta sıralarda bir Antalyaspor olacak." diye konuştu.

Yeni sezonun ilk kampı Erzurum'da

Arıcı, yeni teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ın Türk futbolunun en saygın isimlerinden biri olduğunu, oyunculuğunu yansıtan hırslı ve mücadeleci bir Antalyaspor'un kendilerini beklediğini ifade etti. Arıcı, takıma katılmasını düşündükleri birkaç futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Sakıp Aytaç'ın transfer olmasının ardından hocamızın da belirttiği gibi sol bek ve forvete iki transferimiz olacak. Onların dışında da 3-4 futbolcu ile görüşüyoruz. Herhalde, toplamda 4-5 transfer yapacağız. Takımımız gelecek hafta kamp için Erzurum'a gidiyor. Transferlerimizi mümkün oldukça oraya yetiştirmeye çalışıyoruz."

"Charles ile sözleşme uzattık"

Geçen yıl Almanya'nın Hamburg takımından transfer edilen İsviçreli Johan Djourou'nun takımdaki alacaklarını gerekçe göstererek, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklayan Arıcı, "Djourou kalsın istiyorduk ama böyle bir gelişme oldu." dedi. Arıcı, geçen yıl İtalyan takımı Benevento'ya kiraladıkları Brezilyalı Sandro'nun 2,3 milyon avroya bu kulübe satıldığını belirtti. Geçtiğimiz yıl Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'da kiralık olarak sezonu geçiren Fildişi Sahilli Jean-Armel Drole'un takıma döneceğini dile getiren Arıcı, "Ayrıca Charles ile sözleşme uzattık. Sözleşmesi bitip de henüz yenileyemediğimiz Ondrej Celustka, Deniz Kadah ve Emre Güral bulunuyor. Bu futbolcularımızla ilgili kararı teknik direktör Bülent Korkmaz verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Arazi satışı ve yayıncı kuruluştan gelecek para

Narenciye Caddesi'ndeki akaryakıt ve LPG istasyonu imarı bulunan bin 850 metrekarelik arazinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın destekleri ile Antalyaspor'a kazandırıldığına işaret eden Arıcı, burasının önümüzdeki pazartesi günü ihaleye çıkarılacağını belirtti.

Arıcı, arazinin tahsisinde destek olan belediye başkanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Arazinin muhammen bedeli 42 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca önümüzdeki hafta Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yayıncı kuruluşun ödediği paradan ilk taksit gelecek. Bu paranın tamamı futbolcularımızın maaş ve prim alacakları ile transferler için kullanılacak. Bu gelirler bizi çok rahatlatacak. Sezona moralli bir şekilde başlamış olacağız."