Antalya teknik direktör bulamıyor

Antalyaspor'da, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük için arayışların devam ettiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ana kadar yerli ya da yabancı bir teknik direktörle anlaşmaya varılmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı sitelerde ve yayın kuruluşlarında çıkan haberler sebebiyle Antalyaspor Kulübü olarak henüz yerli ya da yabancı bir teknik direktörle anlaşmadığımızı ve konuyla ilgili arayışlarımızın da devam ettiğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.