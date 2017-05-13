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Antalya'ya alkış takıma protesto

Fenerbahçe’nin Antalyaspor karşısında oynadığı futbol taraftarların tepkisine neden oldu

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Antalya'ya alkış takıma protesto

Fenerbahçe’nin Antalyaspor karşısında oynadığı futbol taraftarların tepkisine neden oldu. Sarı-lacivertli tribünler dakikalar 82’yi gösterdiğinde Antalyaspor’u alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcuları ise protesto etti.

Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında taraftarlar, futbolcuları protesto etti. Fenerbahçe’nin oynadığı futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyasporlu oyuncuları alkışlarken, top Fenerbahçeli oyunculara geldiğinde ise ıslıkladı. Mehmet Topal tribünlere ’yapmayın’ dese de, Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli oyuncuların ayağına gelen her topta futbolcuları protesto etti.

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