Antalyaspor'da Olağanüstü genel kurul kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, yönetim olarak aldıkları olağanüstü genel kurula gitme kararına ilişkin, "Futbolcu kardeşlerimiz 90 dakika boyunca elinden gelen her türlü mücadeleyi yaparken, taraftar 'Yönetim istifa.' diyor. Bir grup taraftar bize bu şekilde sesleniyorsa, bir bildikleri vardır." dedi.

Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, genel kurul tarihinin henüz belirlenmediğini, ancak çok yakın bir tarihte yapmayı planladıklarını belirtti.

Genel kurul kararının kesin olduğunu vurgulayan Bulut, "Ben yoruldum. Vaktimi, nakdimi verdim. Kimseden herhangi bir şey beklemiyorum. İcralar geliyor, durdurmaya çalışıyoruz. Etrafımızdaki arkadaşlarımıza verdiğimiz sözleri de artık yerine getirememeye başladık. Ben bir iş adamıyım. Arıyorum, 'Üç gün bana müsaade ver.' diyorum ama üç gün sonra yerine getiremiyorum. Futbolcu kardeşlerimiz 90 dakika boyunca elinden gelen her türlü mücadeleyi yaparken, taraftar, 'Yönetim istifa.' diyor. Bir grup taraftar bize bu şekilde sesleniyorsa, bir bildikleri vardır." ifadelerini kullandı.

Genel seçimlerde Antalyaspor'un hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmamasına dikkat ettiklerini, bu konuda hassas davrandığını anlatan Bulut, bazı siyasilerin zaman zaman taraftarı farklı şekilde yönlendirmeye çalıştığını duyduğunu öne sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den başka hiç kimsenin kulübe ciddi anlamda destek vermediğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Bazı belediye başkanları ise her geldiğimizde bizi hoş karşılamışlar, iyi uğurlamışlardır. Takımımızın paraya ihtiyacı olduğunu her seferinde söyledim. Bizim de gücümüz belli. Takımı bu hale biz getirmedik. Geldikten sonra her türlü tasarruf tedbirlerini aldık. Bazı oyuncularımızla, bazı çalışma arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Temlikteki paraları iyi yönetmeye çalıştık. Benim, kulüp başkanı olduğum sürece kimseyle kavga etme lüksüm yoktur. Kulüp adına kimseyle kavga etmem çünkü kulübe zarar veririm. Bugün ben varım, yarın başka biri gelecektir. Güçlü bir camiayız."

"Tek sevdamız Antalyaspor"

Taraftar gruplarının tribünde birlikte olma yönünde daha önce ilettikleri isteği olumlu karşıladıklarını ancak bir grubun şimdi bu oluşuma girmeyeceğini kendilerine bildirdiğini anlatan Bulut, yaşananlara anlam veremediğini dile getirdi.

Antalyaspor'da 07 Gençlik Grubu olarak kendisini adlandıran taraftar yapılanmasının, diğer gruplarla birlikte olmak istemediklerini duyurduğunu vurgulayan Başkan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Perşembe günü, kimin etkisinde kaldıklarını ya da kimin bu işe müdahale ettiğini çok net bilmemekle beraber, tahminlerimi de söylemek istemiyorum, 07 Gençlik Grubu adına gelen arkadaşımız, 'Biz burada olmak istemiyoruz.' demiştir. Takdir kendilerinindir. Tek istediğim, 90 dakika boyunca takımını destekleyen bir taraftar olması. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Zamanımızı, vaktimizi, nakdimizi verdik. Buna rağmen taraftarımızın isteğini dikkate alıp, genel kurula gidiyoruz. Son günün son dakikasına kadar takımın başındayız. Bugüne kadar genel kurul kararı almama sebebimiz, Antalyaspor'a olan sevdamızdır. Antalyaspor'u zor döneminde bırakıp gitmek, benim ve yönetimimin hiç istemediği bir şeydir. Kimsenin, 'Bıraktılar, mücadele edemediler, kaçtılar.' demelerini asla istemedik. İstemeyiz de. Tek sevdamız Antalyaspor."

"Gelirimiz sıfır"

Kulübe maddi destek anlamında sivil toplum örgütlerinden az sayıda destek geldiğini vurgulayan Cihan Bulut, "Gelirimiz sıfır ama giderimiz çığ gibi büyüyerek geliyor." şeklinde konuştu.

İki transfer yapıp, 6-7 futbolcuyla yollarını ayırdıkalrını hatırlatan Bulut, "İki transferimizin lisansını çıkaramadık. Sebebi de küçük bir miktar SGK borcu, Rıza Çalımbay hocanın 500 bin avro alacağı, yardımcı hocaların alacakları ve oyuncu Giray Kaçar'a olan geçmişten gelen borcumuzdur. Kendi dönemimizi yönetmeye çalışırken, eskiden gelen borçları yönetmekte zorlanıyoruz. Sıfır gelir. Reklam gelirlerinde de sıkıntılarımız var. Göreve gelecek arkadaşlar beni ne zaman ararlarsa, yanlarında olacağım. Onlara yaptıklarımı anlatacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün borçlarıyla ilgili soru üzerine Bulut, yakın tarihli yaklaşık 40 milyon liralık bir ödeme yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.