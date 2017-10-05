Antalyaspor'un hedefi Avrupa

Süper Lig takimlarından Antalyaspor'da, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, kırmızı-beyazlı ekibi Avrupa kupalarına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, geçen sezona kötü başladıklarını ancak akabinde kulüp rekorlarını kırdıklarını hatırlatarak, "Bu sezona da kötü başladık. İnşallah bu, geçen seneden daha iyi bitiririz demek olur. Amacımız geçen seneden daha iyi bir performans sergileyebilmek. Zaten bu kadar yatırım da bunun için yapıldı. Takımımızın toparlayacağına ve çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek istiyoruz, ana hedefimiz bu." diye konuştu.

"Leonardo'nun bizi yukarılara taşımasını bekliyoruz"

Öztürk, takımın lige kötü başlamasında yaşanan sakatlıkların yanı sıra takım içinde basına da yansıyan bazı sıkıntıların etkili olduğunu dile getirerek, bunların çoğunu aştıklarını ve diğerlerini de aşabileceklerini ifade etti. Bundan sonraki dönemde yeni teknik direktörleri Leonardo ile takımda istedikleri kafa yapısının oturacağını anlatan Öztürk, şöyle konuştu: "Leonardo'nun bizi yukarılara taşımasını bekliyoruz. Sadece ligdeki pozisyonumuz anlamında değil, kulübün yapısı, kulüp içi sistemi, kulübün tanınırlığı, pazarlanması ve stratejilerimizi oluşturmak anlamında da bekliyoruz. Kulüpte yapısal anlamda her şeyi etkilemesini bekliyoruz. Leonardo'ya sadece hoca olarak bakmıyoruz. Ona çok daha fazlası olarak bakıyoruz. Zaten geçmişteki Milan ve Paris Saint Germain kulüplerindeki sportif direktörlük tecrübesi de bunun için bir kanıt. Bunları yapabileceğine, çok daha fazla artı değer sağlayabileceğine bir kanıt. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Hocamız takıma biraz daha konsantre olduktan sonra yönetim olarak biz de kendisiyle daha fazla çalışacağız."

VAR'a destek

Öztürk, Türkiye'de uygulanması düşünülen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini de değerlendirerek, teknolojinin insanların yapabileceklerini daha da kolaylaştırdığını belirtti. İnsanın olduğu yerde hataların yaşanabileceğini ve bunun da normal olduğunu vurgulayan Öztürk, "Mantıken insan hata yapar yani doğamızda var. Ben de yaparım, hakem de yapar başkası da yapar. Bunları minimize edebilmek önemli. Bundan dolayı VAR uygulaması hakemlere çok yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı. Öztürk, hakem hatalarının bu kadar öne çıkmaması ve yöneticiler tarafından da çok konuşulmaması gerektiğini dile getirerek, bu tip hataların dünyanın her yerinde yapıldığını söyledi. Türkiye liglerinde hataların daha fazla ve daha çok konuşulduğunu savunan Öztürk, bunun da güveni bitirdiğini vurguladı. Öztürk, Türkiye'de zaman zaman gündeme gelen yabancı hakem uygulamasının da bir zararının olmayacağını sözlerine ekledi.