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Antalyaspor'un işi zor

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İşimiz zor ama kolaya çevirmek bizim elimizde" şeklinde konuştu

08 Mart 2018 Perşembe 12:54
Antalyaspor'un işi zor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, kaybettiği puanları bu maçta telafi etmek istiyor.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi sahada futbolcularla toplantı yapan Hamzaoğlu, oyuncularının maça iyi odaklanmalarını istedi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra taktiksel çalışma yaptı. Hamzaoğlu'nun oyuncularını sık sık uyardığı antrenmana sakatlığı nedeniyle Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Danilo katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Nazım Sangare ise fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı koşu yaptı.

"Eksik oyuncular sorun değil"

Teknik direktör Hamzaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftayı Demir Grup Sivasspor karşısında mağlup kapattıkları için üzgün olduklarını söyledi. İyi bir mücadele ortaya koymalarına rağmen yaptıkları hatalardan dolayı goller yediklerini belirten Hamzaoğlu, "Sonuçta kendi sahamızda kazanmamız gereken maçı kaybettik. Şimdi Göztepe maçı çok daha önem kazandı. Arka arkaya oynayacağımız iki deplasman maçı var. Bunlardan maksimum puanla dönmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un doğru yolda olduğunu, her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Hamzaoğlu, moral bozmadan çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Eksik oyuncuları sorun etmediklerini anlatan Hamzaoğlu, şunları söyledi: "Önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, kaybettiğimiz puan veya puanları telafi etmek istiyoruz. Eksik oyuncular sorun değil. Sonuçta 28 kişiyiz ve herkes forma için hazır bekliyor. Gönül istiyor ki önümüzdeki iki maçı da kazanalım. Ama kolay değil. İki deplasman maçı, iki zorlu rakip. Oturmuş kadroları ve belli oyun planları olan takımlarla oynayacağız. İşimiz zor ama kolaya çevirmek bizim elimizde. Biz doğru şeyleri yapar, birlikte hareket eder, yine takım halinde hem savunur hem hücum edersek oralardan da başarılarla dönebiliriz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAntalyaspor Teknik Direktörü Hamza HamzaoğluAntrenmanGöztepe
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