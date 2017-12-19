Antalyaspor, yıldızları ile söndü

Samuel Eto'o, Samir Nasri, Jeremy Menez gibi yıldız oyuncularıyla Süper Lig'de adından söz ettiren Antalyaspor, geçen sezon yakaladığı başarısının aksine bu yıl alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 58 puanla 5'inci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon geçen yılki başarısından uzak. Geçen sene ligde ilk yarıyı 25 puanla 7'nci sırada bitiren Antalyaspor, bu sezon ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala 14 puanla 16. sırada bulunuyor. 2016-2017 sezonunun ilk yarısını 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon şuana kadar 3 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. Antalya temsilcisi, geçen sezonun ilk yarısında 19 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü. Bu sezon ise 16 hafta sonunda 16 gol atarken 30 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki teknik direktör değişikliği

Antalyaspor yönetimi, ligde ilk yarı iki teknik direktör değiştirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, geçen sezon takımın başına getirilen Rıza Çalımbay ile ilk beş hafta sonunda 2 mağlubiyet, 3 beraberlik alınıp, galibiyet elde edilemeyince yollar ayrıldı. Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlüğe getirilen Leonardo Nascimento De Araujo ise 8 hafta takımın başında görev aldı.

Antalyaspor, Brezilyalı teknik adamla 2 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Antalyaspor yönetimi, Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri maçtan 3 gün sonra Araujo ile de yollarını ayırdı. Teknik direktör Çalımbay ile Araujo'nun takımdan ayrılmasıyla kırmızı-beyazlıları karşılaşmalara hazırlayan altyapı direktörü David Badia Cequier'in teknik sorumluluğunda şimdiye kadar üç maça çıkan Antalyaspor, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde etti.

Kulüp yeni başkanını ve hocasını bekliyor

Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün istifasıyla boşalan kulüp başkanlığına seçilecek isim ise kırmızı-beyazlı camiada merakla bekleniyor. Antalya temsilcisi, 30 Haziran 2016'da göreve başlayıp, 11 Aralık 2017'de görevinden ayrılan Öztürk'ün yerine seçilecek yeni kulüp başkanı ve takımın başına getirilecek yeni teknik adamla ligde ikinci yarı düşme hattından kurtulup, üst sıralara çıkmayı hedefliyor.