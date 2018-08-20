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Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, yeni transferi Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme için Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Atatürk Köşkü'nün bahçesinde imza töreni düzenledi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:40
Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da

Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Atatürk Köşkü'nün bahçesinde gerçekleştirilen törenine, kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu (ortada), kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu (sol 2), basın sözcüsü Zeyyat Kafkas (solda) ve futbolcu Anthony Nwakaeme (sağ 2) katıldı.

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