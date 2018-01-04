Antrenörler, Antalya'da buluşuyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile düzenleyeceği 24. Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri, 8-10 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Seminere futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra 2 bini aşkın futbol antrenörü de katılım sağlayacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) kuralı gereği seminere katılmayan antrenörler, bir yıl süreyle çalışma izni alamayacak. TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, yaptığı açıklamada, Antalya'daki semineri çok önemsediklerini vurgulayarak, "TFF ile yapacağımız ortak seminerin en iyi şekilde olması ve dolgunluğu önemli." dedi.

Bu dönemde Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nı (FİFEX) da gerçekleştireceklerini anlatan Dilber, "Bizim asıl hedefimiz bizim TFF ile yapacağımız seminer. Bu fuar sadece bize bir destek. Seminere katılmayanlara gelecek seneye kadar çalışma izni verilmiyor. Bu UEFA'nın getirdiği bir kural. Hatta Almanya katılmayanların lisansını bir alt gruba düşürüyor. Geçmişte de vardı, yeni bir olay değil. Seminere katılmayan teknik direktörler çalışma izni alamıyor." ifadelerini kullandı. Fuarla ilgili görüşlerini de aktaran genel başkan Dilber, şöyle konuştu: "Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılıyor. Daha öncesinde Polonya, Rusya, İngiltere, Almanya ve ABD'de vardı. Ülkeler bunları yapıyor. Futbol içinde olan, futbola hizmet vermiş, çim sahasından, formasından, ayakkabısından, antrenman malzemelerinden, otelinden, seyahatinden, futbola katkı sağlayan ekonomi getiren bir grup var. Biz bu grubu 'hareketlendirelim' dedik."

Bu fuarın ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden İsmail Dilber, "Bu fuardan yararlanmaya bakacağız. Almanya ve İngiltere de yaptı. Bundan da yaralandılar. Biz de yararlanmak istiyoruz. Onlarını varlığını hissettirerek, katkıyı nasıl sağlayacaklarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. "Bu fuarın ülkemize ve katılımcılara neler kattığını göreceğiz" diyen Dilber, şunları kaydetti: "Muhakkak ki ekonomik girdisi olacak. 'Yaptığımız iş ne kadar doğrudur' diyebileceğiz. Ama fuardan sonra neler oldu, görmemiz lazım. Şu ana kadar iyi gidiyor. Fazla da ses getirdi. FİFEX'in geri dönüşü nasıl olacak, ben de merak ediyorum. İyi bir şey yaptığımızı görür gibiyim."