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Ara transfer bombası Arsenal'den

Arsenal, 28 yaşındaki Gabonlu futbolcuyu 56 milyon sterlin bonservisle renklerine bağladı

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:15
Ara transfer bombası Arsenal'den

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyangtransfer etti.

Londra ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli anlaşma sağlandığı belirtildi. İngiliz basını, yıldız futbolcunun 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını ve bonservis için başkent temsilcisinin kasasından 56 milyon sterlin (yaklaşık 300 milyon lira) çıktığını kaydetti. Aubameyang, bonservis bedeliyle Arsenal'in en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçti. Rekor Olympique Lyon takımından geçen yıl 46,5 milyon sterline transfer edilen Fransız golcü Alexandre Lacazette'ye aitti.

Gabon Milli Takımı'nın en çok gol atan futbolcusu olan Aubameyang, 2015'te "yılın Afrikalı futbolcusu" seçilmişti. Alman liginde beş sezonda tüm kulvarlarda 144 maça çıkan Gabonlu yıldız, 98 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
ArsenalBorussia DortmundPierre-Emerick AubameyangTransfer
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