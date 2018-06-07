Arabistan, 5. kez Dünya Kupası'nda

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Suudi Arabistan Milli Takımı, 2006'dan bu yana ilk, tarihinde 5. kez turnuvaya katılacak.

Rusya, Mısır ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 1998 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı formasını giyen, 2016 Copa America'yı kazanan Şili Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Juan Antonio Pizzi'nin yönetimindeki Suudi Arabistan, Asya elemelerine 2. turdan başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Malezya ve Doğu Timor'un bulunduğu A Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, 8 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi. Suudi Arabistan, 2. turda gruplardan çıkan 12 takımın 6'şarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, B Grubu'nda Japonya, Avustralya, BAE, Irak ve Tayland ile yarıştı. 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi elde eden Suudi Arabistan, 19 puan toplayarak grubunu 2. sırada tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

"Yeşil Şahinler" lakaplı Suudi Arabistan, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

2. tur

Suudi Arabistan-Filistin: 3-2

Suudi Arabistan-Doğu Timor: 7-0

Malezya-Suudi Arabistan: 0-3

Suudi Arabistan-BAE: 2-1

Filistin-Suudi Arabistan: 0-0

Doğu Timor-Suudi Arabistan: 0-10

Suudi Arabistan-Malezya: 2-0

BAE-Suudi Arabistan: 1-1

3. tur

Suudi Arabistan-Tayland: 1-0

Irak-Suudi Arabistan: 1-2

Suudi Arabistan-Avustralya: 2-2

Suudi Arabistan-BAE: 3-0

Japonya-Suudi Arabistan: 2-1

Tayland-Suudi Arabistan: 0-3

Suudi Arabistan-Irak: 1-0

Avustralya-Suudi Arabistan: 3-2

BAE-Suudi Arabistan: 2-1

Suudi Arabistan-Japonya: 1-0

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Majed Abdullah, Sami al-Jaber, Mohamed al-Deayea, Mohammed al-Khilaiwi gibi oyuncuların forma giydiği Suudi Arabistan'ın en önemli kozu, ülkesinin El-Nassr Kulübünde oynayan santrafor Muhammad al-Sahlawi olacak.

Teknik direktör Pizzi, 16 kez fileleri havalandırarak Asya elemelerinin en skoreri olan al-Sahlawi'nin gollerine, Rusya'da da devam etmesini umuyor. Suudi Arabistan'ın dikkat edilmesi gereken diğer isimleri ise İspanyol kulüplerinin kadrosunda yer alan Fahad al-Muwallad (Levante), Salem al-Dawsari (Villarreal) ve Yahya al-Shehri (Leganes).

Dünya Kupası geçmişi

Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. 1930 ile 1974 yılları arasındaki turnuvalarda yer almayan takım, 1994'e kadar da elemeleri geçemedi.

ABD 1994'te, Hollanda'ya karşı Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Fuad Enver, Fas'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada ise takımına turnuva tarihindeki ilk galibiyeti getiren golü kaydetti. Son maçında da Belçika'yı mağlup eden Suudi Arabistan, katıldığı ilk Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Fakat son 16 karşılaşmasında İsveç'e 3-1 yenilerek elendi. Dünya kupalarında 13 maç yapan Suudi Arabistan, bunlardan 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 9'undan ise mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2006'da katılan takım, Dünya Kupası tarihi boyunca 9 gol attı, kalesinde 32 gol gördü.

Suudi Arabistan'ın Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1994 - Son 16 turu

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

Kadro

Kaleciler: Mohammed al-Owais (El-Ehli Cidde), Yasser al-Mosailem (El-Ehli Cidde), Abdullah al-Mayouf (El-Hilal)

Savunma: Mansoor al-Harbi (El-Ehli Cidde), Yasser al-Shahrani (El-Hilal) Mohammed al-Breik (El-Hilal), Motaz Hawsawi (El-Ehli Cidde), Osama Hawsawi (El-Hilal), Omar Hawsawi (El-Nassr), Ali al-Bulaihi (El-Hilal)

Orta saha: Abdullah al-Khaibari (El-Şebab), Abdulmalek al-Khaibri (El-Hilal), Abdullah Otayf (El-Hilal), Taiseer al-Jassim (El-Ehli Cidde), Houssain al-Mogahwi (El-Ehli Cidde), Salman al-Faraj (El-Hilal), Mohamed Kanno (El-Hilal), Hattan Bahebri (El-Şebab), Salem al-Dawsari (Villarreal), Yahya al-Shehri (Leganes), Fahad al-Muwallad (Levante)

Forvet: Muhammad al-Sahlawi (El-Nassr), Muhannad Assiri (El-Ehli Cidde)

Maç takvimi

14 Haziran (TSİ: 18.00): Rusya-Suudi Arabistan (Luzhniki Stadı - Moskova)

20 Haziran (TSİ: 18.00): Uruguay-Suudi Arabistan (Rostov Arena - Rostov na Donu)

25 Haziran (TSİ: 17.00): Suudi Arabistan-Mısır (Volgograd Arena - Volgograd)