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Arda 3 hafta yok

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu, sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek

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Arda 3 hafta yok

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ arka adalesinden sakatlandığı belirlenen 30 yaşındaki oyuncunun 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi. Arda Turan'ın bu süreçte La Liga'da Granada, Sevilla, Malaga ve Real Sociedad ile yapılacak maçların yanı sıra takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Juventus ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmalarında görev alması beklenmiyor. Hatırlanacağı üzere; Arda, Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya'yı 2-0 yendiği maçta 90 dakika forma giymiş, Moldova ile oynanana hazırlık maçının kadrosundan ise sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı.
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