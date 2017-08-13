Arda, Cengiz'in yanına gidiyor

Barcelona ile Arda Turan arasındaki ilişki daha fazla uzamayacak gibi görünüyor. Ernesto Valverde'nin A takım planları arasında yer almayan ve Barcelona'da mutsuz olan Arda Turan'ın takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.



Katalan devinin Türk yıldızı gözden çıkardığının en önemli işareti, geride bıraktığımız günlerde geldi. Geleneksel Gamper Kupası'nda Chapecoense ile oynayan Barcelona'da, bu maçta sadece iki futbol cu süre bulamadı: Arda Turan ve Douglas. Valverde, Arda'yı Real Madrid'le yapacakları İspanya Süper Kupası ilk maçının 18 kişilik kadrosuna da almadı.

15 milyon euro'ya bile razılar

Barça'da Arda'nın bileti 2016-17 sezonunda kesildi. Kulüp, saha içi performansı beklentilerin çok altında kalan 30 yaşındaki oyuncuyu satma kararı aldı. Yaz transfer döneminin başında Arda'dan 40 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi planlayan Barcelona'nın planları ise, oyuncunun A Milli Takım'da karıştığı olaylar nedeniyle suya düştü. Arda'nın piyasa değeri haftalar ilerledikçe düşüyor. Barcelona, artık oyuncusunu 15 milyon euro'ya bile satmaya hazır. Peki bu transfer için hamle yapacak bir kulüp var mı? Evet, var. Ama bir şartla...

Roma pusuda

Başakşehir'den Cengiz Ünder'i transfer eden Roma, hem orta alanda hem de kanatlarda forma giyebilecek teknik bir oyuncu daha almak istiyor. İtalyan devinin bir numaralı hedefi Riyad Mahrez. Fakat Leicester City'den ayrılmak istediğini uzun süre önce ilan eden Mahrez'i kulübün bırakmaya niyeti yok. Eğer Roma, Mahrez hedefinde sonuca ulaşamazsa, B planı olarak Arda Turan'ı devreye sokacak ve Barcelona'ya teklifini sunacak. Henüz doğrulanmamış olsalar da, bazı söylentilere göre Arda'ya Premier Lig'den de talipler var. Galatasaray, Dursun Özbek'in itiraf ettiği üzere, Arda'nın futbolu sarı kırmızılı forma ile bırakmasını istiyor. Peki geri dönüş, bu transfer döneminde gerçekleşir mi? Cimbom'un finansal durumuna bağlı.