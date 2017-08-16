Arda'da da tek sorun kaldı

Barcelona'da forma bulmakta zorlanan Arda Turan'ı yeniden Galatasaray'a gelmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Goal'ün edindiği bilgilere göre Arda Turan, Galatasaray yönetimi ile kesin olarak anlaşma sağladı. Bu bağlamda Galatasaray, Barcelona ile el sıkışırsa Arda Turan İstanbul'a gelecek ve Galatasaray forması giymeye başlayacak.



İŞTE O PÜRÜZ!

Galatasaray'ın Arda'yı ilk etapta kiralık olarak kadroya katmak istemesine Barcelona yanaşmıyor. Arda'nın bonservisini karşılayamayan Galatasaray yönetimi ise bu duruma alternatif olarak sponsor bir firma ile maddi kaynak için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, buradan çıkacak olumlu bir sonuçta da sponsor firmaya bonservisin bir kısmını ödetmeye çalışacak. Galatasaray başkanı Dursun Özbek ise daha önce konuyla ilgili, "Arda gibi bir futbol cuyu hangi başkan istemez ki? Arda bir dünya yıldızı. Barcelona, Arda için 20 milyon euro, Arda 10 milyon euro isterse de buna tabii hazırlıklı değiliz." demişti.

INTER DE DEVREDE

Serie A ekibi Inter de Arda Turan için Barcelona ile görüşme halinde. Inter aynı zamanda Barcelona'nın talep ettiği bonservisi de vermeye en yakın olan kulüp olarak öne çıkıyor. Barcelona'nın Arda Turan'ı bonservisi ile elden çıkaramaması ile transferin son günlerinde Galatasaray'a kiralık göndermesine ise kesin gözle bakılıyor.