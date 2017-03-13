Arda'dan daha çok beğenildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında oynanan ve Deportivo La Coruna'nın Barcelona'yı 2-1 yendiği maçta forma giyen iki Türk futbolcu Emre Çolak ve Arda Turan arasında öne çıkan isim Emre Çolak oldu.

İspanyol basını, Barcelona'da uzun bir aradan sonra tekrardan ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan'ı takımının en kötüleri arasında gösterirken, Deportivo'da forma giyen ve yedekten oyuna giren Emre Çolak'ı ise özellikle 2. golün asistini yapmasından dolayı övdü. El Mundo Deportivo gazetesi, "İki Türk futbolcunun düellosunda kazanan Emre oldu. Arda'dan daha iyiydi. Arda, Neymar'ın yerini dolduramadı. Oyuna soktuğu topların hiçbirinin sonu gelmedi. Değiştirilmesi isabet oldu." yorumunu yaptı. "Maçın düş kırıklığı" olarak Arda Turan'ı gösteren Marca gazetesi, "Barcelona, Neymar'ı aradı. Sonradan oyuna giren Emre top kayıpları yaptı ama ikinci goldeki asisti onu kurtardı." ifadelerini kullandı. port gazetesi, "Barcelona'da Neymar'ın yerine ikinci adam olan ve bazı maçlarda golleri ve asistleriyle Brezilyalı futbolcuyla rekabete giren Arda, bu kez kötü bir performans sergiledi. Messi ve Luis Suarez ile bağlantı kuramadı. Sadece defansına yardımcı oldu." diye yazdı.

Diğer İspanyol gazetelerinden El Pais, "Messi'nin katkısı olmayınca Barcelona işlemiyor. Arda Turan ve Andre Gomes varlık gösteremeyince oyundan alındı. Deportivo ise yetenekli oyuncusu Emre Çolak'ın girmesiyle hücumda daha iyi organize oldu." yorumunda bulundu. El Mundo gazetesi ise "Arda, Riazor Stadı'nda yerini aldığı Neymar'ın bir hologramı olmasından öteye gidemedi. Brezilyalı futbolcunun yokluğu Barcelona'ya pahalıya mal oldu." değerlendirmesini yaptı.