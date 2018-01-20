Arda'dan sonra Bajic de geldi

Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Udinese'den Riad Bajic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, Bosna Hersekli futbolcu Riad Bajic'in transferi için kulübü Udinese ile anlaşmaya varmıştır. Buna göre Bajic, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralanmıştır. Riad Bajic'e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi. Riad Bajic, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de Atiker Konyaspor formasını da giymişti.