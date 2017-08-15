Arda dönüyor mu?

Barcelona’da bu yıl kadroya girmekte zorlanan milli futbolcu Arda Turan’ın “Nef” firmasının sponsorluğunda Galatasaray'a dönme olasılığı artıyor. Galatasaray'ın yüksek maliyet sebebiyle Arda'nın transferinde zorlanması üzerine devreye Galatasaray’ın forma sposoru olan gayrinekul geliştirme devi Nef girdi. Nef şirketi hem Galatasaray hem de Barcelona’nın sponsoru olduğu için transferin gerçekleşmesi artık an meselesi.
Bu transfer hakkında ntv.com.tr’ye konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Arda’yı yeniden Türkiye’deki futbolseverlere izletmekten mutuluk duyarız. Arda’nın yeniden sarı kırmızı camiaya dönmesi bize de mutluluk verir. Ana sponsor olarak Galatasaray'a bugüne kadar kesintisiz destek verdik. Bundan sonra da spora desteğimiz devam edecek. Bu konuda katkımız olursa bundan şeref duyarız ” açıklaması yaptı.
KİRALIK GELECEK
Barcelona, Arda'nın Galatasaray'a kiralık olarak gelmesine izin verirse aradaki maaş farkı Nef tarafından karşılanacak. Barcelona'dan yıllık 7 milyon euro alan ve Galatasaray'ın bütçesini fazlası ile aşan Arda'nın ücretinin bir bölümünü Nef'in karşılaması bekleniyor.
Ahmet Bulut'tan Arda Turan açıklaması
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelonalı oyuncunun Galatasaray'a kiralandığı iddialarını yalanladı. Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Arda Turan'ın 5 milyon Euro karşılığında 1 yıllık kiralandığı haberlerine Ahmet Bulut açıklık getirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan menajer Ahmet Bulut, "Ben de şaşırdım. Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Benim Barcelona ile bir görüşmem olmadı. Barcelona'dan bana Arda'ya takım bulmam için bir talep de gelmedi. Onun için bu haber tamamen asılsız bir haberdir" açıklamasını yaptı.