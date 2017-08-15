Arda dönüyor mu?

Barcelona’da bu yıl kadroya girmekte zorlanan milli futbolcu Arda Turan’ın “Nef” firmasının sponsorluğunda Galatasaray'a dönme olasılığı artıyor. Galatasaray'ın yüksek maliyet sebebiyle Arda'nın transferinde zorlanması üzerine devreye Galatasaray’ın forma sposoru olan gayrinekul geliştirme devi Nef girdi. Nef şirketi hem Galatasaray hem de Barcelona’nın sponsoru olduğu için transferin gerçekleşmesi artık an meselesi.



Bu transfer hakkında ntv.com.tr’ye konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Arda’yı yeniden Türkiye’deki futbolseverlere izletmekten mutuluk duyarız. Arda’nın yeniden sarı kırmızı camiaya dönmesi bize de mutluluk verir. Ana sponsor olarak Galatasaray'a bugüne kadar kesintisiz destek verdik. Bundan sonra da spora desteğimiz devam edecek. Bu konuda katkımız olursa bundan şeref duyarız ” açıklaması yaptı.

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