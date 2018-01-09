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Arda 'evet' dedi

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda ile prensipte anlaştıklarını ancak atılması gereken birkaç adım daha olduğunu ifade etti

09 Ocak 2018 Salı 14:59
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Arda 'evet' dedi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli oyuncu Arda Turan'ın transferi için İspanya temsilcisi Barcelona ile birçok konuda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Gümüşdağ, Arda Turan ile Medipol Başakşehir arasındaki transfer görüşmelerinin basına yansıyan detayları hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. Arda’nın Barcelona’dan ayrılma ihtimali sonrasında bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Gümüşdağ, "Pazar günü kulüp avukatımızı İspanya’ya gönderdik. Bazı olumlu gelişmeler neticesinde asbaşkanlarımız Mustafa Saral, Mesut Altan, Ömer Ayvacı, oyuncu temsilcisi ve Barcelona Kulübü yetkilileri ile bir araya geldi. Ben de Arda ile yüz yüze konuşmak, kulüpler arası anlaşma sağlandığı takdirde Medipol Başakşehir’e transferi hakkında gerçekten ne hissettiğini öğrenebilmek için İspanya’ya geldim." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun Medipol Başakşehir'de oynamaya sıcak baktığı yönünde izlenim edindiğini aktaran Gümüşdağ, "Arda’nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye sıcak bakması, bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi adına yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona Kulübünün kurumsal yapısına saygı göstermeleri gerektiğini ifade eden Gümüşdağ, "Transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona Kulübü yetkilileri temas halinde. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir." yorumunu yaptı.


 

AA

Son Güncelleme: 09.01.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Futbol KulübüGöksel GümüşdağFutbolArda Turan
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