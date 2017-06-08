Arda: Fatih Terim sözünü tutmadı

Gazeteci Bilal Meşe'ye yönelik saldırısı sonrası Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan, onurlu bir hata yaptığını söyledi.
Hürriyet'e konuşan Arda, yaşanan olaylardan pişmanlık duymadığını belirtirken, "Benimki onurlu, karşı tarafınki onursuz bir hata. Kimsenin arkasından konuşmadım, yüzüne bağırdım. Yıldırım Demirören'e telefonda 'Öfkeliydim. Size karşı bilinçli olarak küfür etmedim' dedim. Orada bana 'Sen çık özür dile, biz hallederiz' dediler ama böyle davranmaktansa gitmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı. Haberde; Arda'nın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda medyada yer alan haberlerin, Fatih Terim'in danışmanı Bülent Bayraktar ve Medya Departman Sorumlusu Hande Sümertaş tarafından sızdırıldığına ikna edildiği belirtildi. Makedonya dönüşü uçakta Bayraktar ve Sümertaş'ın Bilal Meşe'yle birlikte hareket ettiğini ve kahkaha attığını gören Arda, o sahneye dayanamadığını söyleyip saldırmaya karar verdiğini açıkladı. 2016'daki turnuvada basınla yaşadığı polemikleri unutmadığını söyleyen Arda, İsimlerini saydığı gazetecilerden herhangi biriyle karşılaşması halinde hesap sormayı kafasına koyduğunu ve sonunda da bunu yaptığını belirtti. Bayraktar ve Sümertaş konusunda muhatabının Terim olduğunu ve bu konuyu onunla hallettiğinin altını çizerek sözlerini tamamladı.