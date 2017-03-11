"Arda ile karşılaşmak güzel"

Deportivo La Coruna'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, La Liga'nın 27. haftasında milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona ile yarın oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Deportivo La Coruna'da ilk sezonunu yaşamasına rağmen sergilediği performansla İspanyol futbol kamuoyunun beğenisini kazanan Emre, kendisini göstermek adına Barcelona maçının iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.



"Bu maçın keyfini çıkaracağım"

Barcelona ile oynanan karşılaşmaların çok önemli olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Her futbolcu için böyle maçlarda oynamak çok büyük keyiftir. Barcelona, Paris Saint-Germain karşısında tarihi bir galibiyet aldığından dolayı çok mutlu. İnşallah puan ya da puanlar alırız." ifadelerini kullandı. Arda Turan ile sık sık telefonda konuştuklarını, maçları değerlendirdiklerini söyleyen Emre, "Yarın Arda abi ile karşılaşacak olmak güzel. Bu maçın keyfini çıkarmaya çalışacağım." dedi.