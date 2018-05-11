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Arda, İspanya'da da gündemde

PFDK taraftından 16 maç ile cezalandırılar Arda, İspanyol basınının da gündemine girdi

11 Mayıs 2018 Cuma 15:47
Arda, İspanya'da da gündemde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a verdiği 16 maçlık men cezası, İspanya basınında yankı uyandırdı.

Marca gazetesinde, "Arda Turan'a örnek ceza: 16 maç men" başlığıyla yayınlanan haberde, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta oynan maçta Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcunun hatalı bulduğu bir karar sonrası maçın hakemini itmesi ve hakaret etmesi gerekçeleriyle tarihi bir ceza aldığı belirtildi.

Haberde, son yaşanan olaylar ve düşük performansı nedeniyle Barcelona'nın Arda Turan'ı bonservisiyle başka bir kulübe yollamasının zora girdiği belirtilerek, "Barcelona'nın yaz transfer sezonunda Arda Turan'ı yollaması imkansız olmasa bile oldukça zor gözüküyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

AS gazetesinde ise, Arda Turan'ın sportmenlikten uzak eylemi nedeniyle 16 maç men ve 39 bin lira para cezası aldığı vurgulanarak, "Oyunun 95. dakikasında, Türk oyuncu beklediği faulü vermediği için hakemi protesto etti ve sonunda onu itti. Disiplin Komitesi bunu affetmedi." ifadelerine yer verildi.

Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'a verilen cezayı sert ve tarihi bir ceza olarak niteledi. Haberde, Arda Turan'ın daha önce milli takım kampında bir gazeteciye saldırıda bulunduğu da hatırlatıldı.

El Pais de Barcelona'nın Medipol Başakşehir'e kiraladığı Arda Turan'ın 2015 yılında Atletico Madrid'de oynadığı sırada hakeme krampon fırlatmasına rağmen ceza almadığını anımsattı.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 15:57
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirBarcelonaArda Turan16 Maçlık Men Cezası
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