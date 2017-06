Arda milli takımı bıraktı

Yaşanan olayların ardından milli takımın Slovenya'da konakladığı otelde basın toplantısı düzenleyen Arda Turan, her zaman tepkisinin aynı olacağını belirterek, "Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım, yine ödeyeceğim. Gereğini yapıyorum ve milli takım kariyerimi sonlandırıyorum. Her zaman yaptığım gibi şerefimle, onurumla... İnşallah insanlara iyi futbol culuğumu değil de insanlığımı bırakırım ama ne yaptıklarını ne ettiklerini çok iyi biliyorum ve her zaman tepkim aynı olacak." ifadelerini kullandı.