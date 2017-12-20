Arda'nın yeni takımı belli oldu

Arda Turan için Arsenal bombası! Barcelona'nın bu sezonki kadro planlamasında düşünülmeyen Arda Turan Arsenal ile anlaştı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz haftalarda menajeri Ahmet Bulut'la Londra'da görüntülenen milli futbolcunun Arsenal yetkilileri ile bir araya geldiği ve transfer konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Barcelona'da bu sezon hiçbir maçta süre alamayan Arda Turan, Arsenal ile 2.5 yıllığına anlaştığı ve yıllık 5 milyon euro ücret alacağı öğrenildi. Arsenal yetkilileri, 30 yaşındaki futbolcu için Barcelona yetkilileriyle bir araya gelerek transfere nokta koyacak.

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere Avrupa'dan da birçok talibi olan Arda Turan'ın Arsene Wenger'in saha içi planlarında önemli yer tutacağı ve kararında bu düşüncenin etkili olduğu belirtildi.

2015 yılında Atletico Madrid'den 42 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, 55 maçta 15 gol atıp 11 asist yaptı.