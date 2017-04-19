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Arda'nın yeni takımı belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arda Turan için Barcelona'ya 30 milyon avroluk bir teklif yaptı ve Katalan ekibi bu teklifi kabul etti

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Arda'nın yeni takımı belli oldu

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Arsenal, Arda Turan için Barcelona'ya 30 milyon avroluk bir teklif yaptı. Katalan ekibi ise bu teklifi kabul etti ve Arda Turan'ın gidişine onay verdi. 

Sezon sonunda teknik direktörünü değiştirecek olan Barcelona'da Arda Turan'ın ayrılması bekleniyordu. Arda'yı Barcelona'ya gelmeden önce de isteyen Arsenal, gecikmeli de olsa bu transferi sonuçlandıracağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Bu sezon Barcelona formasıyla La Liga'da 17 maça çıkan Arda Turan, 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
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