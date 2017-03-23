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Arda'nın yeni takımını yazdılar

İspanyoy devi Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Arda için Arsenal’in devreye girdiğini yazdı

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Arda'nın yeni takımını yazdılar
Ada’nın önde gelen gazetelerinden biri olan Times’ın haberine göre ; Arsene Wenger’in çalıştırdığı Arsenal, Arda Turan için transfer teklifi hazırlığı yapıyor. Öte yandan Topçular’da Mesut Özil ve Alexis Sanchez’in ayrılma ihtimali olduğu ve Arda için Barcelona’ya 25 milyon pound civarında bir teklif yapılacağı belirtildi. Bu sezon Barcelona’da 29 maçta 13 gol atıp 7 asiste imza atan Arda Turan’ın Çin’e transfer olacağı da konuşuluyor. 

Ancak Arda Turan, “Sadece Çin değil, birçok iddia çıkıyor hakkımda. Ama gerçek olan tek şey; Ben Arda Turan olarak Barcelona’da çok mutluyum ve kontratımın sonuna kadar da bunu devam ettirmek istiyorum. Burada kalmayı düşünüyorum. Onun haricinde de başka bir şey yok. Bir şey olursa zaten kulüp de bunu değerlendirir ama bu konularla ilgili kişisel fikrim tamamen bu” diye konuştu.

İspanyollar da "Arda gidecek" diyor!
Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi de Arda Turan'ın gelecek sezon Premier Lig'de oynayabileceğini iddia etti.  

ALEXİS VE ÖZİL GİDERSE ARSENAL, ARDA'YI ALMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAK 
Katalan gazetesi, yönetimin Arda'nın geleceğiyle ilgili sezon sonunda bir karar vereceğini belirterek, Arsenal'ın Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in olası ayrılığına karşın, yıldız futbolcu için dolgun bir ücreti gözden çıkardığını iddia etti. "Arda sezon sonunda ortam değişikliği yapabilir" ifadelerine yer verdi. Arda'nın bu sezonki performansının kaydadeğer olduğunu, ancak büyük maçlarda beklentilerin uzağında kaldığını öne süren gazete, Luis Enrique yönetimindeki takımda Arda'nın son dönemde ivme kaybettiğini, bu nedenle Katalan kulübü yetkililerin Arda'nın yaz döneminde olası ayrılığına soğuk bakmadıklarını iddia etti.  

"SEZON SONUNDA PREMIER LİG'E İÇİN VALİZİNİ TOPLAYABİLİR"
Arda'nın Çin kulüplerinden parasal olarak son derece tatmin edici teklifler aldığını; ancak milli futbolcunun hâlen Avrupa'da oynayabileceğine inandığını için bunları geri çevirdiğini belirtilen haberde İngilizlerin ünlü The Times gazetesinin de Alexis ve Özil'in olası ayrılıklarında Arsenal'ın öncelikli olarak Arda Turan'ı düşündüğünü belirttiği ifade ediliyor. Arsenal'ın bu transfer için 25 milyon poundu (29 milyon Euro)  gözden çıkardığı yazılıyor. 
 
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