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Arda Turan, Moldova maçında yok

A Milli takımızının bugün Moldova ile yapacağı özel maçta, sakatlığı nedeniyle Arda Turan'ın oynamayacağı duyuruldu

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Arda Turan, Moldova maçında yok

A Milli Futbol Takımı'nın bugün Moldova ile yapacağı özel maçta, sakatlığı nedeniyle Arda Turan'ın oynamayacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kaptanı Arda Turan'ın, bu akşam Eskişehir'de Moldova ile oynanacak özel maçta, sağ kasığındaki problem nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi. Arda'nın detaylı kontrolleri ve muayenesinin dün yapıldığı aktarılarak, "Sağ kasığındaki yaralanmanın Moldova maçına kadar tamamen iyileşmesinin mümkün olmamasından ötürü, oyuncuyu riske etmemek amacıyla, sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı sonrası, Arda'nın maç kadrosunda yer almaması uygun bulundu." ifadeleri kullanıldı.

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FutbolA Milli Futbol TakımıArda TuranMoldova
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