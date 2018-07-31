Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96421
ALTIN
193.152
DOLAR
4.9188
STERLİN
6.4552
EURO
5.7572

Arda ve Adebayor takımla çalıştı

Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Başakşehir'de Arda ile Adebayor, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı

31 Temmuz 2018 Salı 14:41
Arda ve Adebayor takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan turuncu-lacivertli takımın, idmanda 5'e 2 pas ve dar alan çalışmaları yaptığı belirtildi.

Arda Turan ve Emmanuel Adebayor'un antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı, diğer kısmında ise kum havuzunda kuvvet çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 31.07.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirIdmanFutbolAntrenman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tarihi kararlar alacağız"
"Tarihi kararlar alacağız"
"29. şampiyonluğa ulaşacağız"
"29. şampiyonluğa ulaşacağız"
"G.Saray'da başarılı olacaktır"
"G.Saray'da başarılı olacaktır"
Yap top çalıştılar
Yap top çalıştılar
Rize, Turgut ile yollarını ayırdı
Rize, Turgut ile yollarını ayırdı
Yeni transferler imzalıyor
Yeni transferler imzalıyor
VAR'ı tanıtacaklar
VAR'ı tanıtacaklar
Benfica'nın provası Cagliari ile
Benfica'nın provası Cagliari ile
Süper Kupa Cüneyt Çakır'ın
Süper Kupa Cüneyt Çakır'ın
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim