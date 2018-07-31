Arda ve Adebayor takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan turuncu-lacivertli takımın, idmanda 5'e 2 pas ve dar alan çalışmaları yaptığı belirtildi.

Arda Turan ve Emmanuel Adebayor'un antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı, diğer kısmında ise kum havuzunda kuvvet çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.