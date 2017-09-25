Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
102085
ALTIN
148.130
DOLAR
3.5432
STERLİN
4.7816
EURO
4.2041

Arda'ya kadro yüzü göstermiyor

Barcelona Teknik Direktörü Valverde, Arda Turan'ı, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a karşı oynanacak maçın kadrosuna dahil etmedi

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:20
10 Okunma
Arda'ya kadro yüzü göstermiyor

Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona'nın, 27 Eylül Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sporting Lizbon'a karşı oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen art arda 3 maçtır Arda Turan'ı kadro dışı bırakmayı tercih etti. Bu sezon hiçbir maçta Türk futbolcuya forma şansı vermeyen Valverde, Arda'yı sadece ligin ilk haftasında kadroya almış ancak Real Betis'e karşı oynanan maçta da oynatmamıştı. Sezon öncesinde İspanya Süper Kupası'nda iki karşılaşmada da Real Madrid'e yenilerek eleştirilen Barcelona, 2017-2018 sezonu başladığından bu yana La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazandı.

Barcelona'nın, Sporting Lizbon maçı için açıkladığı 20 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Ter Stegen, Cillessen, Ortala, Gerard Pique, Semedo, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Andres İniesta, Luis Suarez, Lionel Messi, Javier Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti.

AA

Son Güncelleme: 25.09.2017 17:26
Anahtar Kelimeler:
SporBarcelonaArda Turan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim