"Arda'yı kim istemez"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferinin gerçekleşmesi halinde Arda Turan'ın takıma büyük güç katacağına inandığını söyledi.

Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Arda gibi oyuncuyu kim istemez ama şu an Barcelona'nın oyuncusu. Arda'nın kariyer planlamasında ona nasıl yardımcı olacaksak orada yer alırız. Bazen bu bir fikirdir, bazen de bulunduğun ortamı açmaktır." dedi. Avcı, Arda ile Galatasaray altyapısında antrenörlük yaptığı 2003 yılından bu yana iletişiminin sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu: "Arda ile bu konuyu konuştum. Başkanı da beni de Emre'yi de arayabilen biri. Yılbaşından önce konuştuk, Arda'ya 'Bu kapı sana her zaman açık' dedim. Bunun kararını o verecek. Biz her zaman yanında olduğumuzu belli etmek için bunu söyledik. Benim ailenin büyük oğlu gibidir. Sonucu zaman gösterecek. Türk futboluna önemli katkılar sağlamış ve sağlayacak, bıraktığında da sağlamaya devam edecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda'yı ister misin? Evet ben de isterim. Herkes ister ama bu işin mali yönü ve Barcelona tarafı var. Yanlış bilmiyorsam 2,5 yıl daha kontratı var. Başakşehir'in olduğu kadar Arda Turan'ın maliyetleri de benim ve kulübümüz için önemlidir."

Deneyimli teknik adam, "Arda Turan transferi kulüp içindeki dengeleri bozabilir mi?" sorusuna ise, "Baktığınız zaman kulübümüze çok önemli oyuncular gelip gittiler. Performansları da hep en üst düzeyde oldu. Bence aile ortamının olduğu bir yerde Arda'nın performansının son derece iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü burada Adebayor, Emre ve Clichy gibi dünya çapında isimler var. Eğer bu transfer gerçekleşirse Arda sistemimizdeki önemli parçalardan biri olur." yanıtını verdi.

"Bu sene itibarıyla şampiyonluğa oynuyoruz"

Süper Lig'de son 1,5 senede en fazla puan toplayan takım olduklarının altını çizen Abdullah Avcı, artık hedeflerinin şampiyonluk olduğunu rahat bir şekilde açıklayabildiklerini dile getirdi. Avcı, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana oyun ve oyuncu kalitelerini arttırdıklarını aktararak, şunları ifade etti: "Liderlik, öz güven ve ileriye daha sağlıklı bakabilmek adına güzel bir şey. ilk yarıyı lider bitirmeyi bekliyordum. Geçen sene bizim için çok önemli bir deneyim oldu. Geçtiğimiz yıl şampiyonluk hedefinin bana ve oyunculara yük olacağını düşündük ama bilinçaltında bu hedef vardı, 33 hafta bunu sürdürdük. Bu sene de hedefi açıkladık. Bu sene itibarıyla şampiyonluğa oynuyoruz. Rekabetin çok fazla olacağı 17 maç daha var. Şampiyonluklar yaşamış köklü kulüplerin önünde olmak harika bir duygu."

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, şampiyonluk yarışı hakkında ise, "Üç büyük takım bu işin içinde olacak. Trabzonspor ciddi anlamda bu iş için adım atıyor. Bizi, deneyimli oyuncular bu yarışın içinde tutuyor. Başka bir takımın bu yarışın içine girebilmesi kolay değil. Yarışın içinde çok takımın olması kaliteyi ve rekabeti getirecektir. Enteresan puan kayıpları olabilir ve belki puan ortalamaları yüksek olmayacak. Bunu zaman gösterecek. Az hata yapan, akıllı olan ve sakin kalan yarışta bir adım öne geçecektir. Göztepe ve Kayserispor de puan olarak bu işin içinde." değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş birisini yollar daha değerlisini getirebilir"

Abdullah Avcı, golcü oyuncusu Cenk Tosun'u Premier Lig ekiplerinden Everton'a göndermesinin Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiasını etkilemeyeceğini söyledi. Büyük takımların şampiyonluk yarışının içinde olacağını belirten Avcı, "Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler bu kültüre sahip oldukları için şampiyonlukların içinde olacaktır. Beşiktaş birisini yollar daha değerlisini getirebilir. Dört büyükler yarışın içinde olacaktır. Son iki senenin şampiyonu, oyuncu kalitesi yüksek bir kulüpten bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Cenk Tosun'un, Gaziantepspor'dan bu yana tanıdığı bir isim olduğunu anlatan Avcı, şunları kaydetti: "Kendisini devamlı geliştiriyor. Buna saygı gösteriyorum. Hep özel ve ekstra çalıştığını duyduk. Dünyanın en önemli liginde neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz. Başarılı olup olamayacağını performansı belirleyecektir. Arda, Atletico'ya gittiğinde Barcelona'ya gideceğini kim tahmin edebiliyordu? Atletico'da UEFA Kupası'nı kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni son saniyede kaybettiler, Süper Kupa, La Liga şampiyonluğu, Arda'yı Barcelona oyuncusu yaptı. Bu anlamda da Cenk'in performansı belirleyici olacaktır."

"Emre'nin bırakmasını istemiyorum"

Deneyimli teknik adam, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakmasını istemediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Emre'nin bırakmasını istemiyorum. Bunu kendisine de söyledim. İyi profesyonel, iyi bir insan. Bize çok büyük katkı sağlıyor. Takımın liderliğini üstleniyor ve dinamik kalmasını sağlıyor. 38 yaşından gün aldı, ona '40'a kadar oyna ondan sonra Türk futbolunun içinde nasıl bir hizmet etmek istiyorsan et' dedim. 30 maç oynamasın çünkü o hep içerisinde olmak ister. 20 oyna, 25 oyna. Bu planlamanın içinde olursa bizi mutlu eder. Kararı ailesi ile verecek. Kolay değil 17 yaşından beri üst düzey futbol oynayan bir insandan bahsediyoruz. Hala kazanma duygusunu kaybetmemiş biri. Son kararı kendisi verecek."

Emre Belözoğlu gibi bir futbolcu bulamadıklarını anlatan Abdullah Avcı, "Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusundan bahsediyoruz. 20-22 yaşında olsa Emre'nin bu rakamların döndüğü yerde parasını hayal edebiliyor musunuz? Zaten 20 yaşında Inter'e gitti, Inter o dönemde dünyanın en önemli takımlarındandı. İngiltere ve İspanya'yı görmüş bir oyuncu. 2011'de Emre'yi A Milli Takım'a çağırdığımda eleştirildim. 2017'de niye alınmıyor diye konuşuldu. Bu değerleri çok kolay kaybetmemek gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"Cengiz'in kiralık verileceğini düşünmüyorum"

Avcı, rekor bir transfer ücretiyle sezon başında İtalyan ekibi Roma'ya giden Cengiz Ünder'in yanlış bir lige transfer olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Yanlış bir lige gitmedi. Kulübümüzün düşük bir paraya aldığı oyuncuya 10 ay sonra 15-20 katına yakın bir para verildi, şirketlerde bu böyledir. Hocası da memnun. Evet kolay bir takım ve lig değil. Gelişimini hızla tamamlıyor. Hocası, mağlupken ya da maç berabere giderken kazanmak için Cengiz'i düşünüyorsa bence bu önemlidir. Bize hemen adapte oldu ama her yerde bu böyle olmuyor. Adım adım iyi gidiyor. Cengiz'in kiralık verileceğini düşünmüyorum. Roma Kulübü ondan son derece memnun, kullanmak istiyor. Oyun sıkıntıdayken sahaya giren bir futbolcudan bahsediyoruz. Roma neden böyle bir oyuncusunu kiraya versin. Cengiz Roma'da devam edecek diye bekliyorum, aldığım bilgiler de bu yönde."

Mossoro'ya övgü

Abdullah Avcı, takımında her oyuncunun bir alternatifi bulunduğunu ancak Mossoro'nun durumunun biraz farklı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: "Mossoro'nun oyuncu profili anlamındaki alternatifi yok. O mevki kolay değil. Çok zeki, takımın sempatik yüzü, saha içinde problem çözen oyuncu. Onun gibisini bulamıyoruz, bulsak da paralar yüksek olabiliyor. Bazen oyuncu bulamıyorsan oyunu değiştirirsin. Bu sene daha çok üçüncü bölgede oynayan, Mossoro'nun yükünü hafifleten, koşu mesafesini azaltan, yeni bir oyunda ona yardımcı bir futbolcu koyarak verimini arttırıyoruz. Kullanabildiğimiz kadar kullanmak istiyoruz. O da burada olmaktan çok mutlu. Allah herkese Mossoro gibi bir oyuncuyla çalışmayı nasip etsin. İleride iyi bir antrenör olacağına da inanıyorum. Bugün 26 yaşında olsa alamazsın."

"Şampiyonluktan daha değerli"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün ortaya koyduğu vizyonun Türk futbolu için büyük önem taşıdığını iddia eden Avcı, şunları kaydetti: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'a vizyonu için teşekkür etmek gerek. Kurumsal bir yapımız var, her departmanın başında profesyoneller bulunuyor. 3,5 sene önce sıfır seyirci ile başladık şu an 7-8 bin kombineye oynuyoruz. İki dördüncülük, bir ikincilik aldık, bir kupa finali oynadık. Cenk Tosun'dan önce Avrupa'ya transfer olan en pahalı oyuncuyu sattık. Avrupa kupalarında grupta oynadık. Şampiyon olduğunda yalnızca şampiyonluk konuşulur ama bizim 4 senede yaptıklarımız şampiyonluktan daha değerli."

Abdullah Avcı, Avrupa kupalarındaki kadro tercihi nedeniyle aldığı eleştirilere ise şu yanıtı verdi: "Medyanın istediği takım 1 puan, medyanın rotasyon dediği takım 7 puan aldı. Yeterli bir cevap mı? 4,5 ayda 30 maç oynadık. Bir üst turu son dakikada kaybettik. Shakhtar Donetsk ile Sevilla ile oynayan bir takım. Hepsi şu an Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Bence çok önemli bir değişim ve gelişim gösteriyoruz."