Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arena'da tek yenilgi Fener'den

Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek lider Beşiktaş, Vodafone Arena'daki lig maçlarında mağlup olmadı

Bu haber kez okundu.

Arena'da tek yenilgi Fener'den
Vodafone Arena'da bu sezon 15. lig karşılaşmasını Fenerbahçe ile oynayacak siyah-beyazlı ekip, geride kalan müsabakalarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 64 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki 14 mücadelede 36 puan topladı.

27 resmi maçta tek yenilgi
Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Arena'da bir yılı aşkın sürede 27 resmi karşılaşmaya çıktı. Ligin yanı sıra Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere rakiplerini 27 kez konuk eden siyah-beyazlılar, toplam 20 galibiyete imza attı. Altı maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, yeni stadında sadece bir kez mağlup oldu. 

Tek yenilgisi Fenerbahçe'den
Siyah-beyazlı ekip, yeni stadında resmi maçlardaki tek yenilgisini pazar günkü rakibi Fenerbahçe karşısında aldı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda tek maç üzerinden yapılan maçta iki takım Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi. Gergin geçen karşılaşmada Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic, 41. dakikada rakip takımdan Robin van Persie'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, mücadelenin büyük bölümünü 10 kişi oynayan Beşiktaş'ı, 71. dakikada Van Persie'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Rakibine Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini yaşatan sarı-lacivertli takım, ayrıca adını çeyrek finale yazdırdı. 
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolDerbiBeşiktaşVodafone Arena
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100