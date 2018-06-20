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Arjantin, Hırvatistan'a karşı üstün

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası D Grubu'nda yarın yapacakları maçla tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:35
Arjantin, Hırvatistan'a karşı üstün

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak Arjantin ile Hırvatistan, tarihlerinde 5. kez karşılaşacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki grup mücadelesi, Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. D Grubu'nda ilk maçında Nijerya'yı 2-0 mağlup eden Hırvatistan, 3 puanla lider durumda bulunurken, İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin 1 puana sahip.

Rekabette Arjantin üstün

Arjantin ile İzlanda arasında geride kalan 4 maça bakıldığında Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğü görülüyor. Oynanan müsabakaların 2'sini Arjantin kazanırken, Hırvatistan'ın 1 galibiyeti bulunuyor. Bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda Arjantin 5 gol atarken, Hırvatistan 3 kez fileleri havalandırdı.

İlk maçta gol yok

İki takım arasındaki rekabetin ilk maçından gol sesi çıkmadı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 4 Haziran 1994'te oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Rekabetin ikinci karşılaşması ise ilk ve tek resmi maç olma özelliğini de taşıyor. Müsabaka, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998'deki Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynandı. Arjantin, o mücadeleyi 1-0 kazandı. Üçüncü maç ise İsviçre'nin Basel şehrinde 2006 yılında oynandı. Hırvatistan, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Arjantin ile Hırvatistan arasındaki son müsabaka ise 12 Kasım 2014'te İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Bu kez Arjantin, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı.

Arjantin 79. maçında

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor. Geçmişte 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan Güney Amerika temsilcisi, Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 78 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Bu maçlarda 132 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 85 gol gördü.

Hırvatistan 18. karşılaşmasında

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, daha sonra yer aldığı 3 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi. Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 23 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü. 

AA

Son Güncelleme: 20.06.2018 17:19
Anahtar Kelimeler:
HırvatistanFutbolArjantin2018 FIFA Dünya Kupası
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