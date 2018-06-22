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Arjantin'i yerle bir ettiler

Bosna Hersek Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Hırvatistan dün akşam Büyük Arjantin'i yerle bir etti" dedi

22 Haziran 2018 Cuma 14:32
Arjantin'i yerle bir ettiler

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, Hırvatistan'ın dün akşam oynanan Dünya Kupası maçında Arjantin'i yerle bir ettiğini söyledi.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ın Arjantin'i 3-0 yendiği maça ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Prosinecki, Hırvatistan'ın dün akşam gerçek bir takım gibi oynadığını ifade etti. Prosinecki, Hırvatistan'ın harika futbolculara sahip olduğunun herkes tarafından bilindiğini belirterek, "Ama dün akşamdan beri onlar bir takım. Hem de harika bir takım." şeklinde konuştu.

Hırvatistan'ın 1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük elde ettiği takımda forma giyen Prosinecki, Luka Modric ve takım arkadaşlarının 1998 yılındaki tarihi başarıyı yineleyebileceğini söyledi. Prosinecki, "Etkileyici bir oyunla son 16 takım arasına kaldılar. Takımda iyi bir atmosfer oluştu. Dolayısıyla daha da ileri turlara ulaşabilirler. Kaliteli, mücadeleci ve birbirini tamamlayan bir ekip. Hırvatistan dün akşam Büyük Arjantin'i yerle bir etti, adeta öldürdü." ifadelerini kullandı.

Coşkuyu seyircilerin yaşaması, futbolcuların ise sakin olması gerektiğini savunan Prosinecki, "Eğer bunu başarırlarsa Hırvatistan'ı şampiyonanın sonuna kadar izleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan, dün akşam oynanan maçta Arjantin'i Ante Rebic, Luka Modric ve Ivan Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti. Puanını 6'ya yükselten Hırvatistan, gruptan çıkmayı da garantiledi.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
Robert ProsincekiFIFA Dünya KupasıBosna Hersek
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