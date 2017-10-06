Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103935
ALTIN
147.483
DOLAR
3.6136
STERLİN
4.7180
EURO
4.2307

Arjantin kupayı riske etti

Peru ile 0-0 berabere kalan Arjantin'in Rusya'da düzenlenecek şampiyonaya katılım durumu, son maçların ardından belli olacak

06 Ekim 2017 Cuma 11:18
8 Okunma
Arjantin kupayı riske etti

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk etti̇ği̇ Peru ile 0-0 berabere kalan Arjantin, 1970 yılından sonra ilk kez şampiyonaya katılma şansını zora soktu.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nin 17. haftasında 5 karşılaşma oynandı. Başkent Buenos Aires'teki Bombonera Stadı'nda Peru'yu ağırlayan Arjantin, mücadeleden golsüz berabere ayrılarak Dünya Kupası vizesi şansını son maça bıraktı. İlk 4 takımın doğrudan, beşincinin ise play-off turunu geçerek Dünya Kupası'na katılacağı eleme grubunda Arjantin, bu sonucun ardından 25 puanla 6'ncı sıraya geriledi.

Elemelerin son hafta mücadelesinde gruptan elenmesi kesinleşen Ekvador'un konuğu olacak Arjantin'e, bu maçta elde edeceği olası bir galibiyetle play-off turunu garantileyecek. Grupta Arjantin'in üstünde yer alan Peru ile Kolombiya arasında son hafta oynanacak mücadeleden çıkacak sonuç da Arjantin'in Dünya Kupası vizesini elde etme olasılığını önemli oranda etkileyecek. Son olarak 1970'de Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılamayan Arjantin, elemeleri geçememesi halinde 48 yıl aranın ardından gelecek yılki şampiyonada yer alamayacak.

Brezilya ve Uruguay rakiplerini yenemedi

Gruptan lider olarak çıkmayı haftalar öncesinde garantileyen Brezilya, konuk olduğu Bolivya ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay ise deplasmanda karşılaştığı grup sonuncusu Venezuela ile golsüz berabere kalarak 28 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Şili avantaj yakaladı

Beşiktaşlı Gary Medel'in 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Şili, ağırladığı Ekvador'u Eduardo Vargas ve Alexis Sanchez'in golleriyle 2-1 yenerek puanını 26'ya çıkardı ve grupta üçüncülüğe yükselerek Dünya Kupası'na katılma şansını son maça taşıdı. 26 puanlı Kolombiya ise konuk ettiği Paraguay'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası vizesini garantileme şansını kullanamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
1970 Yılı2018 FIFA Dünya Kupası ElemeleriArjantinPeru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim