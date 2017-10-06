Arjantin kupayı riske etti

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk etti̇ği̇ Peru ile 0-0 berabere kalan Arjantin, 1970 yılından sonra ilk kez şampiyonaya katılma şansını zora soktu.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nin 17. haftasında 5 karşılaşma oynandı. Başkent Buenos Aires'teki Bombonera Stadı'nda Peru'yu ağırlayan Arjantin, mücadeleden golsüz berabere ayrılarak Dünya Kupası vizesi şansını son maça bıraktı. İlk 4 takımın doğrudan, beşincinin ise play-off turunu geçerek Dünya Kupası'na katılacağı eleme grubunda Arjantin, bu sonucun ardından 25 puanla 6'ncı sıraya geriledi.

Elemelerin son hafta mücadelesinde gruptan elenmesi kesinleşen Ekvador'un konuğu olacak Arjantin'e, bu maçta elde edeceği olası bir galibiyetle play-off turunu garantileyecek. Grupta Arjantin'in üstünde yer alan Peru ile Kolombiya arasında son hafta oynanacak mücadeleden çıkacak sonuç da Arjantin'in Dünya Kupası vizesini elde etme olasılığını önemli oranda etkileyecek. Son olarak 1970'de Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılamayan Arjantin, elemeleri geçememesi halinde 48 yıl aranın ardından gelecek yılki şampiyonada yer alamayacak.

Brezilya ve Uruguay rakiplerini yenemedi

Gruptan lider olarak çıkmayı haftalar öncesinde garantileyen Brezilya, konuk olduğu Bolivya ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay ise deplasmanda karşılaştığı grup sonuncusu Venezuela ile golsüz berabere kalarak 28 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Şili avantaj yakaladı

Beşiktaşlı Gary Medel'in 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Şili, ağırladığı Ekvador'u Eduardo Vargas ve Alexis Sanchez'in golleriyle 2-1 yenerek puanını 26'ya çıkardı ve grupta üçüncülüğe yükselerek Dünya Kupası'na katılma şansını son maça taşıdı. 26 puanlı Kolombiya ise konuk ettiği Paraguay'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası vizesini garantileme şansını kullanamadı.