Arsenal Bacca'ya göz dikti

Arsene Wenger yönetiminde kötü bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veren Arsenal, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Arsenal, Milan'ın golcüsü Carlos Bacca için yaz transfer döneminde İtalyan devinin kapısını çalacak. Ocak ayında da Bacca için Milan'a teklifte bulunduğu konuşulan Londra devi, yeni sezon öncesi bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Arsene Wenger'in ısrarla kadrosuna katmak istediği Bacca, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 29 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sevilla'da yıldızı parlayan 30 yaşındaki golcü, 2015'in yazında 30 milyon euro karşılığında Milan'ın yolunu tutmuştu.