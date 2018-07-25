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Arsenal'den Mesut'a tam destek

Arsenal Teknik Direktörü Emery, "Mesut'un kendini iyi hissedebilmesi için yardımcı olacağız. Her oyuncumuz gibi onun da yeniden kendini evinde ve ailesiyle hissetmesini istiyoruz" diye konuştu

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:37
Arsenal'den Mesut'a tam destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, kulüp olarak Mesut Özil'e desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Mesut'un kendini iyi hissedebilmesi için yardımcı olacağız. Her oyuncumuz gibi onun da yeniden kendini evinde ve ailesiyle hissetmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki her oyuncunun Mesut Özil'in milli takımı bırakma kararına saygı duyduğunu vurgulayan 46 yaşındaki teknik adam, "Eminim, Özil bu sezon bizimle harika bir sezon geçirecek. Bunun için gereken deneyim ve kaliteye sahip. Konsantrasyonu ise üst seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2018 17:07
Anahtar Kelimeler:
Unai EmeryMesut Özilİngiltere Premier LigDestek
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