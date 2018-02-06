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Arsenal'den sonraki en iyi Adebayor

Adebayor, Medipol Başakşehir'de bu sezon ortaya koyduğu performansla son 10 yıldaki en yüksek gol ortalamasını tutturdu

06 Şubat 2018 Salı 16:55
Arsenal'den sonraki en iyi Adebayor

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, kariyerinde son 10 yıldaki en golcü sezonunu turuncu-lacivertli takımda geçiriyor.

Lider Medipol Başakşehir'in, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Adebayor, bu sezon ligde attığı gol sayısını 10'a yükseltti. Togolu yıldız, bu sezon ligde maç başına 0.55'lik gol ortalamasını yakaladı. Emmanuel Adebayor, lig maçlarında attığı gol sayılarında son 10 yıldaki en yüksek gol ortalamasını yakalamış oldu. Adebayor, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Akın Çorap Giresunspor'a 1'er gol atmıştı.

En golcü sezonu Arsenal'de

Yıldız oyuncu, 2007-2008 sezonunda İngiliz ekibi Arsenal ile çıktığı 36 maçta fileleri 24 kez havalandırmış ve 0.66'lık gol ortalamasını tutturmuştu. Bu ortalama deneyimli oyuncunun, kariyerindeki en yüksek gol ortalaması olarak da kayıtlara geçmişti. Adebayor, o sezon attığı 24 golle kariyerinde bir sezonda attığı en yüksek gol sayısına da ulaşmış ve Premier Lig'de gol krallığı yarışını 31 gollü Cristiano Ronaldo'nun ardından, Fernando Torres ile birlikte ikinci sırada tamamlamıştı.

Geçen sezon 6 gol

Medipol Başakşehir'e geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan Adebayor, turuncu-lacivertli takımdaki ilk sezonunda oynadığı 11 lig maçında 6 kez gol sevinci yaşamış ve 0.54'lük gol ortalamasını tutturmuştu. Deneyimli golcü, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atmayı başarmıştı.

Gümüşdağ: "Adebayor takımımıza büyük güç katıyor"

Geçtiğimiz ay Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adebayor'un performansından çok memnun olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Adebayor ilk geldiğinde riskli bir transfer olarak görülüyordu. Ancak biz onun profesyonelliğine ve kalitesine inanıyorduk. O da bizi yanıltmadı. Ortaya koyduğu bu performansı bekliyorduk. Medipol Başakşehir'deki huzur ortamı Adebayor'u da eski günlerine döndürdü. Adebayor, futboldaki yeteneklerinin yanı sıra karakteriyle de takımımıza büyük güç katıyor."

Eröğüt: "Adebayor futbola kendini daha fazla verebiliyor"

Aynı programda kulübün idari direktörü Mustafa Eröğüt de Adebayor gibi bir oyuncuya sahip oldukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, şöyle konuşmuştu: "Buraya gelen herkes çok memnun kalıyor. Adebayor bizim için riskli bir transferdi. Altı aydır oynamıyordu. Eski Adebayor değil, artık olgunlaştı ve futbola kendini daha fazla verebiliyor. Buradaki aile yapısı, verilen destek onu da kendine getirdi. Yabancı oyuncuların buraya uyum sağlaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 06.02.2018 18:06
Anahtar Kelimeler:
Emmanuel AdebayorFutbolMedipol BaşakşehirSÜPERLİG
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